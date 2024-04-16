البرهان يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد المقدم ركن وحيد هاشم – صورة





رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورافقه والي ولاية البحر الأحمر، اللواء الركن معاش مصطفى محمد نور، قدما واجب العزاء لأسرة الشهيد المقدم ركن وحيد هاشم صلاح الدين، الذي استشهد وهو يدافع عن الوطن والعرض في المناقل، بولاية الجزيرة، ضد مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة.

وأشاد رئيس المجلس القائد العام بشجاعة شهداء القوات المسلحة والقوات النظامية، بمن فيهم قوات الشرطة وجهاز المخابرات، وكذلك المواطنين الذين أجابوا نداء الوطن، وتصديهم للتحديات، مؤكدًا على تضحياتهم وتفانيهم في الدفاع عن سيادة الوطن وعزته وكرامته.

سونا