شاهد بالصور.. مفضل يقدم أوراق اعتماده سفيرا للسودان في جمهوية سلوفاكيا





قدّم السيد السفير مجدي أحمد مفضل اعتماده كسفير فوق العادة ومفوض لجمهورية السودان لدى جمهورية سلوفاكيا، مع إقامته في فيينا، لفخامة السيدة زوزانا شابوتفا، رئيسة جمهورية سلوفاكيا.

نقل السفير تحيات فخامة السيد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لرئيسة سلوفاكيا، مع تمنياته لتقدم وازدهار بلادها، وعبّر عن تطلعه لتعزيز العلاقات بين البلدين في المستقبل. رحّبت الرئيسة السلوفاكية بالسفير، مؤكدة دعم حكومتها له، وعبّرت عن أملها في تقدّم العلاقات خلال فترة عمله. كما عبّر السفير عن تطلع السودان لمشاركة سلوفاكيا في جهود إعادة إعمار البلاد بعد الحرب، ودعا لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والآثار، وإقامة شراكة ذكية في مجال الزراعة لتعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي باستغلال إمكانيات السودان مع التكنولوجيا السلوفاكية.

سونا