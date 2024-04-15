محمد سعيد سفيرا للسودان بجيبوتى





في الاثنين الموافق 15 أبريل 2024، قدّم السيد السفير محمد سعيد حسن حمد أوراق اعتماده لفخامة السيد إسماعيل عمر جيليه، رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة، كسفير فوق العادة ومفوض لجمهورية السودان لدى جمهورية جيبوتي. بعد مراسم تسليم الأوراق، جرى اجتماع قصير، حيث عبّر الرئيس جيليه عن اهتمام حكومته بالوضع في السودان منذ أبريل الماضي، وأكد دعمه السياسي والدبلوماسي لجهود تحقيق وقف إطلاق النار وتحقيق السلام الشامل.

من جانبه، عبّر السيد السفير عن تقديره لاهتمام جمهورية جيبوتي ومتابعتها للأوضاع في السودان، وأشار إلى أن اليوم يصادف مرور عام على بداية تمرد المليشيا وحربها على السودان وبنيته التحتية وهويته ومواطنيه. كما أكد أن القوات المسلحة تقود المبادرة الآن وتحقق تقدمًا في كل المحاور.

سونا