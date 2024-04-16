سياسية
مناوي: تحتاج البلاد لتحول ديمقراطي شفاف بمشاركة جميع فئات المجتمع
قال مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور بأن البلاد تحتاج لتحول ديمقراطي شفاف بمشاركة جميع فئات المجتمع من خلال حوار سوداني – سوداني لا يستثني إلا من استثناه القانون.
وقال تجمع السودانيين الشرفاء بالخارج:
– نرفض استبعاد الحكومة السودانية من المشاركة في مؤتمر باريس الذي يعد تجاهلاً غير مقبولاً لمعاناة شعبنا وتضحياته
– نستنكر هذه المهزلة الدبلوماسية التي لن تزيد الأمور إلا تعقيداً وتأزيماً للأوضاع
– نؤكد بأن السلام والاستقرار في السودان لن يتحقق إلا من خلال الحوار الوطني الشامل بمشاركة جميع الأطراف المعنية دون تدخل خارجي
– نجدد التأكيد على أن السبيل الوحيد لتقديم المساعدة الإنسانية للسودان يجب أن يكون عبر القنوات الرسمية للدولة السودانية
– نرفض بشدة أي محاولة لتمثيل الشعب السوداني من قبل “قحت” لأنها شريكة لميليشيا الدعم السريع المتمردة.
الجزيرة – السودان
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