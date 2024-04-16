مناوي: تحتاج البلاد لتحول ديمقراطي شفاف بمشاركة جميع فئات المجتمع

قال مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور بأن البلاد تحتاج لتحول ديمقراطي شفاف بمشاركة جميع فئات المجتمع من خلال حوار سوداني – سوداني لا يستثني إلا من استثناه القانون.

وقال تجمع السودانيين الشرفاء بالخارج:

– نرفض استبعاد الحكومة السودانية من المشاركة في مؤتمر باريس الذي يعد تجاهلاً غير مقبولاً لمعاناة شعبنا وتضحياته

– نستنكر هذه المهزلة الدبلوماسية التي لن تزيد الأمور إلا تعقيداً وتأزيماً للأوضاع

– نؤكد بأن السلام والاستقرار في السودان لن يتحقق إلا من خلال الحوار الوطني الشامل بمشاركة جميع الأطراف المعنية دون تدخل خارجي

– نجدد التأكيد على أن السبيل الوحيد لتقديم المساعدة الإنسانية للسودان يجب أن يكون عبر القنوات الرسمية للدولة السودانية