شاهد بالفيديو .. مدارس بورتسودان تعود لدورها التعليمي بعد أشهر من التوقّف بسبب الحرب





عادت مدارس بورتسودان لدورها التعليمي بعد أشهر من التوقّف بسبب الحرب، ويخوض الجيش السوداني حرباً لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، وسط مساندة واسعة من المواطنين وحركات الكفاح المسلح.

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رصد وتحرير – “النيلين:”