آخر موعد لوفد الجوازات بأسوان >> 20 ابريل الجاري





كشف السفير عبدالقادر عبدالله قنصل عام السودان باسوان بأن يوم العشرين من شهر أبريل الجاري هو آخر موعد لوفد الجوارت بالقنصلية.

ونادى في تصريحه (لسونا) بضرورة من يرغب من الجالية السودانية بتلقي الخدمات التي يقدمها الوفد من استخراج جواز او رقم وطني لمن هم دون 12 عاما او استخراج بدل فاقد لرقم وطني او لشهادة ميلاد او لشهادة ميلاد لطفل ولد حديثا بمصر وله شهادة ميلاد مصرية.

وناشد السفير المواطنين بضرورة حمل كل المستندات ذات الصلة عند التقديم موضحا وجود كافة التسهيلات لهم بالقنصلية.

سونا