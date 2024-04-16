الفاشر.. معركة المصير





نفذ طيران الجيش السوداني ليل أمس غارة جوية استهدفت مواقع الدعم السريع شرق مدينة الفاشر، فيما حشدت الدعم السريع قواتها في محيط الفاشر وعززت من تواجدها لحصار المدينة.

وبحسب مصدر مسؤول بالقوة المشتركة لحماية المدنيين في دارفور، فإن القوة مدعومة بالجيش أرسلت تعزيزات عسكرية إلى مدينة مليط شمال الفاشر والتي استولت عليها قوات الدعم السريع.

وشهد اليومان الماضيان عمليات عسكرية واسعة النطاق بغرب مدينة الفاشر بين الجيش وعناصر القوة المشتركة لحماية المدنيين ضد الدعم السريع والتي اجتاحت أكثر من 6 قرى.