توقف عمل محطات خدمة ستار لينك “الانترنت الفضائي” من السودان





شركة “SpaceX” الامريكية تستجيب لطلب السلطات السودانية وتوقف عمل محطات خدمة ستار لينك “الانترنت الفضائي” من السودان اعتبارا من نهاية الشهر.

🔹وول ستريت جورنال كشفت عن الطلب الحكومي باغلاق الخدمة من السودان وقالت : اشترت المجموعة شبه العسكرية “الدعم السريع” – التي تقول حكومة الولايات المتحدة إنها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وغيرها من الفظائع – “مئات” أجهزة ستارلينك من البائعين في الإمارات العربية المتحدة. بمجرد شرائها، يتم إرسال محطات Starlink من الإمارات العربية المتحدة إلى تشاد، ثم يتم تهريبها عبر الحدود إلى السودان.

Starlink

تقول إنها تحتفظ بالحق في إنهاء حسابات المستخدمين في أي وقت بسبب انتهاك قواعدها.

#شركات الاتصالات في السودان اها اغنو.. اغنو واريت خدمتكم تجيب حق مريسة تام زين

طلال مدثر