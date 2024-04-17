بادي يطلع على ترتيبات دعم قضايا العائدين الى مناطقهم





تم إطلاع حاكم إقليم النيل الأزرق، أحمد العمدة بادي، على الترتيبات الجارية لدعم قضايا العائدين إلى مناطقهم في محافظة باو، وذلك خلال لقائه بمكتبه يوم الثلاثاء. كان في اللقاء العميد جعفر جاكلو لاديك محافظ محافظة باو، بالإضافة إلى الأستاذ الشيخ الدود بخوت الأمين العام لصندوق إعمار الإقليم والأستاذ بابكر سليمان الزبير المشرف العام على مناطق العودة.

تناول اللقاء استعراض الإستعدادات والتحضيرات اللازمة لنجاح برنامج العودة الطوعية في مناطقها المختلفة. وأوضح محافظ باو أن اللقاء تم خلاله استعراض التدابير الضرورية لمواجهة التحديات المتعلقة بتأمين الاحتياجات الإنسانية للعائدين، بالإضافة إلى التدفقات المتوقعة للعائدين من دول الجوار والمحافظات الأخرى، وذلك في ظل الظروف الأمنية والطبيعية في البلاد خلال المرحلة القادمة. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تعنى بإعداد التجهيزات الضرورية لاستقبال واستقرار العائدين في مناطقهم بالتنسيق مع صندوق إعمار الإقليم والمنظمات الأخرى ذات الصلة.

ووجه النداء لكافة المنظمات والشركاء الى ضرورة المساهمة في إنجاح برنامج العودة الطوعية على صعيد تأمين الخدمات كافة ، وأمن على الدور المتعاظم لصندوق إعمار الإقليم في توفير الميزانيات اللازمة لدعم تجمعات العائدين بخدمات المياه والصحة والتعليم والخدمات الإنسانية الأخرى .

وأبان أن السيد الحاكم أشاد بالمقترحات التي تهدف لدعم قضايا العائدين الى مناطقهم بمحافظة باو .

سونا