البرهان يلتقي وفد البني عامر





رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، استقبل وفد نظارة البني عامر بولاية البحر الأحمر في مكتبه.

وقد أشاد رئيس المجلس بجهود النظارات والعموديات والمشايخ في تعزيز التعايش السلمي وتعزيز قيمة الوطن وكرامته.

وعقب اللقاء، أوضح محمد علي محمود، وكيل ناظر البني عامر، في تصريح صحفي، أن الوفد قدم التهاني لرئيس المجلس بمناسبة عيد الفطر المبارك والانتصارات التي حققتها القوات المسلحة ضد مليشيا الدعم السريع الإرهابية، مؤكداً دعم جميع أبناء البني عامر للقوات المسلحة والقوات النظامية.

وأضاف وكيل ناظر البني عامر أن الوفد ناقش عدة قضايا تتعلق بالتنمية المجتمعية في شرق السودان، مثل طريق طوكر قرورة وميناء عقيق ومشروع طوكر الزراعي، مشيراً إلى تعهد رئيس المجلس بحل وتذليل العقبات لتحقيق التنمية وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين في تلك المناطق.

سونا