الصحة تعلن عن تكوين فرق الاستجابة للتدخل بمنطقة امدرمان للتقصي المرضي





أعلنت لجنة الطوارئ الصحية عن تشكيل فرق الاستجابة للتدخل في أحياء أمدرمان بمنطقة أمدرمان، بهدف البحث عن الأمراض المعدية بعد تطهيرها من التمرد. وأكدت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة أن هذه العملية تشمل البحث عن أمراض مثل الكوليرا وحمى الضنك وحالات السحائي، بالتعاون مع منظمة IMC.

تتألف فرق الاستجابة من طبيب وضابط صحة وتقني معمل، حيث يعملون على التدخل السريع في حال تلقي تقارير عن حالات الأمراض المعدية في المنطقة. ويمكن التبليغ عن الحالات عبر تطبيق واتساب على الرقم 123136887، عن طريق إرسال اسم المريض والأعراض وعنوان السكن ورقم هاتف المرافق، لتمكين الفريق من التدخل الفوري.

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