شاهد .. الحسناء السودانية تسابيح دياب تخوض مغامرة مثيرة وتنشر صور لها وهي تتعلق في الهواء من أعلى المرتفعات بالإمارات





نشرت المودل ونجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء تسابيح دياب, صور حديثة لها وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد ظهرت المودل الشهيرة وهي تخوض مغامرة مثيرة أثارت اهتمام متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت تسابيح, وهي تتعلق في الهواء من أعلى المرتفعات بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تقيم فيها وسط تعليقات متابعيها الذين عبروا عن دهشتهم من مغامرتها المثيرة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين