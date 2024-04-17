شاهد بالفيديو.. قائد لواء البراء “المصباح” يحظي باستقبالات حاشدة من أهالي الجزيرة بعد وصوله الولاية بجيش كبير





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حديث حظي بمشاهدات ومشاركات عالية بعد نشره على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع قائد لواء البراء “المصباح” يصل ولاية الجزيرة رفقة أعداد كبير من جنود اللواء.

وحظي “المصباح” قائد اللواء باستقبالات حاشدة من قبل أهالي إحدى القرى بولاية الجزيرة والذين استقبلوا اللواء في أحد المحطات التابعة للولاية.

محمد عثمان _ الخرطومط

النيلين