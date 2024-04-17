شابة تطلب من البرهان حضور زواجها على أحد المستنفرين بولاية الجزيرة





طلبت شابة من القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حضور زواجها على أحد المستنفرين بولاية الجزيرة.

وكتبت الشابة السودانية على إحدى المجموعات الإلكترونية المغلقة على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب رصد محررة “النيلين” قائلة:

دعوة للسيد القائد العام للجيش “البرهان”، لحضور زواجي على شاب جميل من أولاد بلدنا الجميلة، وهب نفسه وروحه فداء للسودان، يخوض المعارك معاكم الآن رجل برجل، كان من أوائل الذين لبوا نداء الاستنفار، وهو في الصفوف الأمامية في معركة الكرامة لتحرير ولاية الجزيرة.

أنا عارفة يمكن قدر الله يحصل ويستشهد، وما حأزعل ولا حأبكي، بالعكس حأفرح لأنو ربنا اختار ليهو مقام أعلى من مقامات الدنيا، لكن أملي برضو في الله وثقتي عالية، وثم في قواتنا المسلحة الباسلة النصر حيكون حليفنا، وحيجي البرهان يحضر عرسنا في قريتنا الكريمة الأصيلة، وما بنقصر معاه.

ووجد حديث الشابة تفاعل كبير على شبكات التواصل الاجتماعي ودعا لها المعلقون بأن يحفظ خطيبها وينصر القوات المسلحة السودانية، ويستجيب القائد العام لدعوتها ويحضر زواجهم بعد تحقيق النصر بإذن الله.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ 15 أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة ومجموعات من حركات الكفاح المسلح.

رصد وتحرير – “النيلين”