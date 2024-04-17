شاهد بالفيديو.. “جيل الأطفال” عام على حرب السودان





عام على الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.. أزمة الحرب تضع حياة جيل كامل من الأطفال السودانيين على المحك.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ 15 أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة ومجموعات من حركات الكفاح المسلح. شاهد الفيديو من الشرق للأخبار:

رصد وتحرير – “النيلين”