جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان





أجرى د. جبريل إبراهيم محمد، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، اجتماعًا، مع السيد رين بولسن، رئيس بعثة منظمة الزراعة والأغذية العالمية (FAO)، والوفد الفني المرافق له، الذين يزورون السودان خلال الفترة من 16 إلى 19 أبريل 2024.

خلال الاجتماع أمس الثلاثاء، الموافق 16 أبريل 2024، عبر الوزير عن شكره للمنظمة على دعمها القوي وتعاونها مع السودان خلال الموسم الزراعي الماضي، من خلال توفير البذور المحسنة والتقاوي. كما أعرب عن امتنانه للتقرير الزراعي الذي أعدته المنظمة، والذي صدر في 19 مارس 2024، لتقييم إنتاج الحبوب في السودان.

وأشار إلى أن التقرير لم يغطي جميع مناطق الإنتاج في البلاد بسبب الحرب، وأكد على أن الإنتاج الفعلي يفوق ما ذكر في التقرير. كما أوضح أن الفجوة الغذائية الفعلية أقل بكثير من الحجم المتداول في وسائل الإعلام ولا توجد مجاعة في السودان.

وأكد أنه لا توجد مجاعة في السودان، نظرًا لعدم وجود مشكلة في الإنتاج، ولكن التحدي الرئيسي يتمثل في توزيع الإنتاج وتوصيله للمحتاجين في المناطق المختلفة، مثل جنوب كردفان، حيث تواجه الحكومة صعوبات في توفير مسارات آمنة.

بدوره، عبر رئيس البعثة عن شكره للحكومة السودانية على الدعم المستمر الذي تقدمه المنظمة، وأكد على استعداد المنظمة لتقديم الدعم اللازم للموسم الزراعي القادم، بما في ذلك توفير المزيد من الدعم الفني في مجالات المسوحات والتقييم والتحليل للإنتاج الزراعي.

وفي ختام الاجتماع، طلب الوزير الدعم اللازم للموسم الزراعي الصيفي القادم، وأكد على ضرورة تقديم الدعم الفني للثروة الحيوانية، بما في ذلك توفير اللقاحات في الوقت المناسب بالتنسيق مع وزارة الثروة الحيوانية والسمكية.

وأكد الوزير دعمه الكامل لمكتب المنظمة في السودان لتمكينه من القيام بدوره، وشدد على ضرورة بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المسح والتقييم الزراعي لتغطية الفترة القادمة.

وفي الختام، أشار الوزير إلى نجاح حصاد محصول القمح في الولاية الشمالية، مما يعكس الجهود الحكومية المستمرة في دعم القطاع الزراعي في مختلف مناطق السودان.

سونا