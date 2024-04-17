دبلوماسي: مؤتمر باريس ذر للرماد في العيون





نظمت الندوة الحوارية حول التحديات والمشكلات التي تواجه مؤتمر باريس، حيث دعت إلى إعادة النظر في العلاقات مع الجوار وضبط الحدود، بالإضافة إلى استرجاع الأموال التي استولى عليها الدعم السريع بأبوظبي، ودعمت أكبر للإعلام في وضع استراتيجية للعمل الإنساني، بالإضافة إلى دور مفوضية العون الإنساني. وتناولت الندوة الأبعاد الدبلوماسية لمؤتمر باريس، حيث وصفه الخبير في الشؤون الدولية، السفير عمر صالح أبو بكر، بأنه فاشل وتمويهي، وأكد أن فرنسا تستخدمه لنهب ثروات السودان. ودعا إلى حلول تصالحية داخلية، مشيرًا إلى أن المشاركين لا يمثلون سوى أنفسهم ولا يحق لهم التحدث نيابة عن السودان في المحافل الخارجية.

كما ناقشت الندوة ورقة الأبعاد الإنسانية لمؤتمر باريس، التي قدمها الصادق آدم، مفوض العون الإنساني بالإنابة.

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