شاهد بالصورة والفيديو.. ببنطلون ممزق وفاضح أظهر مفاتنها.. حسناء سودانية تستعرض جمالها وتقدم فواصل من الرقص المثير على أنغام أغنية الفنانة إيمان الشريف





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو أثار ضجة واسعة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة سودانية وصفها المتابعون بالحسناء وهي تستعرض جمالها.

https://www.facebook.com/reel/969678244762068

حيث قامت الفتاة التي ظهرت ببنطلون ممزق وفاضح أظهر مفاتنها وهي تقدم وصلة رقص مثيرة على أنغام أغنية الفنانة إيمان الشريف (مالو).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين