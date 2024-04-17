شاهد بالفيديو.. بعد فترة من الغياب.. الراقصة آية أفرو تعود لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص مثيرة على أنغام (بت قطعة من سكر)





عادت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت أفرو, في مقطع فيديو حديث قامت بنشره عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

https://www.facebook.com/reel/324211443660594

وظهرت نجمة السوشيال ميديا المثيرة للجدل في المقطع وهي تتمايل وتقدم وصلة رقص مثيرة على أنغام أغنية: (بت قطعة من سكر).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين