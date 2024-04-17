شاهد بالصورة والفيديو.. من مواليد العام 2012.. أصغر عريس في السودان يجلس للحناء ويكمل مراسم زواجه وسط دهشة جمهور مواقع التواصل وساخرون: (انتو متأكدين دا عرس ما طهور)





تصدر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان “الترند” وذلك بعد مشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مراهق سوداني قال ناشرو المقطع أنه من مواليد العام 2012 ويعتبر أصغر عريس سوداني.

وظهر العريس الصغير وهو جالس وسط أهله وأصدقائه بعد أن تم وضعوا له “حناء” العريس على يديه ورجليه كما تجرى عادة الزواج في السودان.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين عبر عن دهشته بسبب صغر سن العريس, وكتب أحدهم ساخراً: (انتو متأكدين دا عرس ما طهور).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين