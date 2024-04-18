النيل الأبيض تستضيف امتحان تخصص النساء والتوليد السبت المقبل





أعلنت ولاية النيل الأبيض استكمال جميع الاستعدادات لاستضافة امتحانات مجلس التخصصات الطبية في السودان، وذلك لتخصص النساء والتوليد. سيعقد هذا الامتحان يوم السبت المقبل في مركز جامعة الإمام المهدي بمستشفى كوستي، وهو واحد من أربعة مراكز تم اختيارها على مستوى البلاد، بما في ذلك مركز كوستي، الأبيض، شندي، وبورتسودان.

وأكد دكتور الزين سعد آدم، مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والوزير المكلف بولاية النيل الأبيض، خلال لقائه بروفيسور محمد المهدي، مدير جامعة الإمام المهدي، وبروفيسور علي محمدين، رئيس قسم النساء والتوليد في الجامعة، أن الولاية قامت بجهود كبيرة لاستضافة امتحان نواب الاختصاصيين لتخصص النساء والتوليد من الدفعة 44. تم تنسيق هذه الجهود بين ولاية النيل الأبيض وجامعة المهدي، بالإضافة إلى دعم كبير من الوالي الأستاذ عمر الخليفة عبدالله.

وأشار وزير الصحة إلى أن إقامة هذا الامتحان في الولاية تشكل دعماً للقطاع الصحي، وتسهل الوصول إلى الامتحان لنواب الاختصاصيين في النيل الأبيض، وتمثل نقطة انطلاق لاستضافة امتحانات تخصصات أخرى في المستقبل.

وأكد ان النيل الأبيض قبلت التحدي ووفرت كل الإمكانيات لنجاح قيام الامتحان بخبرة جامعة الإمام المهدي وكل الاختصاصين حسب الترتيب المعد له من قبل المجلس .

فيما أعرب بروفيسور محمد المهدي بخاري مدير جامعة الإمام المهدي عن سعادته باستضافة امتحان مجلس التخصصات الطبية لتخصص النساء والتوليد بمركز الجامعه بمستشفى كوستي التعليمي ، وقال إن الجامعه عملت على تهيئة المركز بالصورة المطلوبه لقيام هذا الامتحان والذي يعمل على اضافة اختصاصيين يسهموا في دفع العملية التعليمية في جامعات الولاية والارتقاء بعملية التدريب وجودة الخدمة الطبية داخل المؤسسات الصحية بالولاية .

وفي ذات السياق أوضح بروفيسور علي محمدين رئيس قسم النساء والتوليد بجامعة الإمام المهدي ان قيام امتحانات مجلس التخصصات الطبية بالولايات لاول مره جاء بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد وهي فرصه حقيقية لاحداث طفرة نوعية في مؤسسات التعليم العالي ومراكز التدريب بالولايات ، وابان ان الامتحانات تنعقد في وقت واحد مزامنة مع كل المراكز لجميع التخصصات على مستوى السودان يوم السبت المقبل ، واشار إلى ان الجالسين لدكتوراة النساء والتوليد بكوستي ٢٧ طالبا .

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