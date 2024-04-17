سياسية
إقالة وزير الخارجية السوداني وولاة كسلا والقضارف وتعيين عساكر
قال تلفزيون السودان بأن وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بمهام مجلس الوزراء أصدر القرارات التالية يوم الأربعاء:
– إنهاء تكليف وزير الخارجية علي الصادق علي وتكليف حسين عوض علي بديلاً عنه ، و إنهاء تكليف محمد عبد الرحمن محجوب من مهام والي القضارف وتعيين اللواء ركن محمد أحمد حسن بديلا عنه.
– إنهاء تكليف محمد موسى عبد الرحمن من مهام والي كسلا وتعيين اللواء ركن الصادق محمد الأزرق شبو بديلاً عنه.
ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ 15 أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة ومجموعات من حركات الكفاح المسلح.
رصد وتحرير – “النيلين”
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