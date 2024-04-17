إقالة وزير الخارجية السوداني وولاة كسلا والقضارف وتعيين عساكر

– إنهاء تكليف محمد موسى عبد الرحمن من مهام والي كسلا وتعيين اللواء ركن الصادق محمد الأزرق شبو بديلاً عنه.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ 15 أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة ومجموعات من حركات الكفاح المسلح.

رصد وتحرير – “النيلين”