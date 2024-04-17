شاهد بالصور .. قيادات القوة المشتركة للحركات المسلحة بمدينة الفاشر تتفقد الخطوط الأمامية





تفقد عدد من قيادات القوة المشتركة للحركات المسلحة بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور المحطات والمواقع التأمينية للخطوط الدفاعية بالمدينة.

وقال مصطفى رئيس حركة جيش تحرير السودان بأن سيادتنا الوطنية غير قابلة للمساس بها لا من فرنسا و لا غيرها وسيبقى السودان عصي على التركيع وصامد أمام أعتى العواصف.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ 15 أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة ومجموعات من حركات الكفاح المسلح.

الجزيرة – السودان