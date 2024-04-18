رسمياً.. غياب آرسنال عن مونديال الأندية 2025





بعد خروج آرسنال من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فقد تم استبعاده رسميًا من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025. وذلك بعد أن ودع الفريق اللندني البطولة من الدور ربع النهائي لهذا الموسم أمام بايرن ميونخ.

وقد تعادل آرسنال مع بايرن ميونخ في مباراة الذهاب على ملعب الإمارات بنتيجة 2-2، لكنه خسر في مباراة الإياب بهدف نظيف سجله جوشوا كيميتش. وبالتالي، ستشارك نسخة كأس العالم الموسعة فقط فريقين من إنجلترا، وهما مانشستر سيتي وتشيلسي.

وفاز تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2021، بينما حصل مانشستر سيتي على البطولة في 2023. وكان بإمكان آرسنال ضمان المشاركة كثالث ممثل لإنجلترا في البطولة العالمية إذا كان قد فاز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وستتضمن النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية مشاركة 32 فريقًا، بما في ذلك 12 فريقًا يمثلون قارة أوروبا.

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