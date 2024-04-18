قادمة من السودان الارصاد تحذر.. رياح الخماسين تجتاح مصر محملة بالذباب الصحراوي





حذر خبراء الأرصاد الجوية المواطنين من الذباب الصحراوي الذي بالفعل دخل الأراضي المصرية الآن مصاحبا لرياح الخماسين، حيث وصل محافظة مرسى مطروح وناشد خبراء الأرصاد الجوية بضرورة غلق النوافذ للحفاظ على سلامتهم وصحتهم من أضرار ذلك الذباب الذي يأتي بسبب الرياح السودانية الجنوبية الصحراوية.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية أن عاصفة رملية قوية جدا بدأ تأثيرها على السلوم وتتقدم تباعا لمرسى مطروح والجو يتحول للون الأحمر بسبب قوة العاصفة.

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