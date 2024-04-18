شاهد بالفيديو.. سودانيون في فرنسا يحاصرون مريم الصادق المهدي ويهتفون في وجهها بعد خروجها من مؤتمر باريس والقيادية بحزب الأمة ترد عليهم: (والله ما بعتكم)





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان فيسبوك, مقطع فيديو حظي بتفاعلات واسعة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام سودانيون بدولة فرنسا بمحاصرة القيادية بحزب الأمة مريم الصادق المهدي.

وهتف السودانيون المتواجدون خارج القاعة التي استضافت مؤتمر باريس الأخير في وجه إبنة زعيم حزب الأمة (بعتينا يا مريم) و (بي كم بي كم قحاتة باعوا الدم) لترد عليها مريم: (والله ما بعتكم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين