فيديو مؤثر.. شاهد لحظة أول لقاء للمقدم بالجيش الدكتور  محمد سليمان بأسرته بعد عام كامل من الغياب بسبب الحرب.. والدته تخرج لاستقباله وتصرخ بشكل هستيري وأبناؤه يعانقوه بحرارة





وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة عودة أحد ضباط الجيش لمنزله وقائه بأهله بعد غياب دام لعام كامل منذ بداية الحرب.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المؤثر للدكتور والمقدم بالقوات المسلحة محمد سليمان.

وأظهر المقطع فرحة الأسرة برؤية إبنها المقاتل ضمن صفوف الجيش, حيث خرجت والدته لاستقباله وهي تصرخ بشكل هستيري بينما قام أبنائه بعناقه بشدة وشوق شديد.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين