شاهد.. مقطع فيديو للفريق أول شمس الدين كباشي وهو يرقص مع جنوده ويحمسهم يشعل مواقع التواصل ويتصدر “الترند”





تصدر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان “الترند” بعد أن حظي بمشاهدات عالية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول نائب القائد العام للجيش السوداني الفريق أول شمس الدين كباشي, وهو وسط عدد كبير من جنود القوات المسلحة.

وقام الكباشي, بتحميس الجنود والرقص معهم في مشهد أسعد الجنود ورفع من روحهم المعنويات وهم يهتفون بالجلالات العسكرية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين