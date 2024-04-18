شاهد بالفيديو.. شاعرة سودانية ترد على فتيات الدعم السريع وتقود “تاتشر” للجيش: (سودانا جاري في الوريد وجيشنا صامد جيش حديد دبل ليهو في يوم العيد قول ليهو نقطة سطر جديد)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين على السوشيال ميديا ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع شاعرة سودانية وهي ترد بقوة على فتيات الدعم السريع اللاتي داومن على الظهور عبر السوشيال ميديا.

وظهرت الشاعرة الداعمة للجيش وهي تقود سيارة جيش “تاتشر” وتنشد بقصيدة تقول فيها: (سودانا جاري في الوريد وجيشنا صامد جيش حديد دبل ليهو في يوم العيد قول ليهو نقطة سطر جديد).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين