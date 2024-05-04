وزير الخارجية السوداني يلتقي نظرائه الغامبي واليمني – صور





التقى وزير الخارجية السوداني السفير حسين عوض علي بوزير الخارجية والتعاون الدولي في غامبيا، على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المُعقدة في العاصمة الغامبية بانجول.

تقدم السفير بالتهنئة لنظيره الغامبي بمناسبة توليهم رئاسة القمة الإسلامية، معرباً عن أمله في تعزيز العمل الإسلامي المشترك، وقدّم توضيحاً حول آخر التطورات في السودان. كما طلب من غامبيا تقديم الدعم للسودان في المحافل الدولية والإقليمية، بما في ذلك من خلال رئاستهم للقمة الإسلامية وعضويتهم في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأكد وزير الخارجية الغامبي أن حكومته ستلعب دوراً إيجابياً في ضمان استقرار السودان وأمنه.

والتقى السفير حسين عوض علي وزير الخارجية المكلف ، بمعالي دكتورشائع محسن الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية، الجمعة الموافق ٣ مايو الجاري، وذلك على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة الغامبية، بانجول.

وقدم معالي الوزير / حسين عوض علي، تنويراً ضافياً لنظيره اليمني عن تطورات الاوضاع في السودان، كما تناول عدداً مم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستوى الاقليمي والدولي.

سونا