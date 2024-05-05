وزير الداخلية المكلف يقف على مجمل الأحوال الأمنية والجنائية بولاية نهر النيل ويترأس اجتماع لجنة أمن الولاية

ترأس اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين، وزير الداخلية المكلف، اجتماع لجنة أمن الولاية بأمانة حكومة ولاية نهر النيل، بحضور الدكتور محمد البدوي عبدالماجد، والي الولاية، وأعضاء اللجنة، والفريق شرطة أمير عبدالمنعم فضل، مساعد المدير العام للإمداد، ومشرف القطاع الشمالي. وذلك يوم السبت.

وأوضح وزير الداخلية المكلف أن زيارته للولاية تأتي لتقييم الأحوال الأمنية والجنائية بالولاية، مشيداً بجهود حكومة الولاية ولجنة الأمن في تنفيذ الخطط التأمينية في كافة المحليات.

من جانبه، أكد الوالي على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع أجهزة الأمن بالولاية في تحقيق حالة الاستقرار، مشيراً إلى أن مبادرة المقاومة الشعبية ودعمها للأجهزة الأمنية تعزز الأمن بشكل كبير. وأوضح أن الولاية تعمل على حل مشكلات الوجود الأجنبي واللاجئين لضمان عدم تحملها لأي عبء على الحكومة والمواطنين.

وأشار إلى أن مشاريع التنمية المستقبلية، مثل إنشاء مطار دولي وميناء جاف، ستعزز النشاط الاقتصادي في الولاية وتقدم خدمات أفضل للمواطنين والوافدين.