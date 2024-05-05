سياسية

وزير الخارجية السوداني يلتقي وزيرة خارجية السنغال – صورة

2024/05/05
الحوثيين
الخارجية السودانية

أجرى السفير حسين عوض علي، وزير الخارجية السوداني المكلف، لقاءً مع السيدة ياسين فال، وزيرة الخارجية والمغتربين السنغالية، خلال الجلسات الجانبية للدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الغامبية بانجول.

تم مناقشة مجموعة من المواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال اللقاء، حيث قدم وزير الخارجية المكلف توضيحات حول التطورات الجارية في السودان.

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