قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي: نتطلع أن يكون هذا الاتفاق ضوء في نفق أزمة الحرب





قالت قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي بشأن الاتفاق بين كباشي والحلو :

– نتطلع أن يكون هذا الاتفاق ضوء في نفق أزمة الحرب المستعرة وخطوة في طريق وقفها ومعالجة تداعياتها الإنسانية

– نتوجه بالنداء لطرفي الحرب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للإيفاء بالتزاماتهما المبرمة في منبر جدة بالتأكيد على إيصال المساعدات الإنسانية.

– نحث طرفي الحرب للتأمل في الحال والمآل بعد مرور أكثر من عام على هذه الحرب والنظر لحجم المآسي والخراب والدمار

– حان الوقت لاتخاذ القرار الشجاع الحاسم من طرفي الحرب لوقف هذه المعاناة التي يصر عليها نفر من المستفيدين المتمسكين باستمرارها من بقايا النظام المباد.