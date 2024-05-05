سياسية

قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي: نتطلع أن يكون هذا الاتفاق ضوء في نفق أزمة الحرب

2024/05/05
الحرية والتغيير

قالت قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي بشأن الاتفاق بين كباشي والحلو :
– نتطلع أن يكون هذا الاتفاق ضوء في نفق أزمة الحرب المستعرة وخطوة في طريق وقفها ومعالجة تداعياتها الإنسانية
– نتوجه بالنداء لطرفي الحرب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للإيفاء بالتزاماتهما المبرمة في منبر جدة بالتأكيد على إيصال المساعدات الإنسانية.
– نحث طرفي الحرب للتأمل في الحال والمآل بعد مرور أكثر من عام على هذه الحرب والنظر لحجم المآسي والخراب والدمار
– حان الوقت لاتخاذ القرار الشجاع الحاسم من طرفي الحرب لوقف هذه المعاناة التي يصر عليها نفر من المستفيدين المتمسكين باستمرارها من بقايا النظام المباد.
– دعوتنا للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بأن يعودوا لاستكمال واستئناف منبر جدة بكل صدق وإرادة.
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الجزيرة – السودان

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2024/05/05