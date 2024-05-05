انعقاد الاجتماع التنسيقي بين رئيس النيابة الاعلي بولاية البحر الاحمر ومدير ادارة مكافحة المخدرات

انعقد اجتماع تنسيقي بين رئيس النيابة الاعلي بولاية البحر الاحمر مولانا الفكي محمد الضو و العميد شرطة معتصم ابراهيم يعقوب مدير إدارة مكافحة المخدرات بمكتب رئيس النيابة الأعلي.

وقد ضم الاجتماع يوم السبت اللجنة الفرعية لمكافحة المخدرات ممثلة في الباشمهندس سحر كاشف واللجنة الفنية بالولاية ممثلة في الاستاذ الرشيد حسن علي حيث تطرق الاجتماع الي سير العمل وتجويد الأداء والتنسيق بين الأجهزة العدلية والاجهزة الأمنية لمكافحة المخدرات بالولاية كذلك ناقش الاجتماع الشراكة الذكية لتوفير سبل التعاون بين وكلاء النيابة العامة حول القضايا التي تتعلق بالتحرى في جرائم المخدرات والعمل علي نشر قوات مكافحة المخدرات داخل مدينة بورتسودان وان يقوم رئيس النيابة الاعلي بوضع وكلاء نيابة بجميع اقسام الشرطة بالولاية لتنفيذ أوامر القبض بضوابط معينة.

وتفيد متابعات *(المكتب الصحفي للشرطة)* إن من مخرجات الاجتماع قيام ورشة عمل لمكافحة المخدرات وشرح التداخلات بين عمل الادارة العامة للمرور وهيئة الجوازات وادارة الصيدلة والسموم وجميع الأجهزة المرتبطة بمكافحة المخدرات الي ذلك قدم العقيد شرطة معتصم ابراهيم يعقوب شرحا ضافيا عن عمل مكاتب مكافحة المخدرات بكل الأقسام بالولاية و كيفية التوعية وعلاج الادمان.

المكتب الصحفي لشرطة السودان