كلنا أولادك يا برهان .. ترند جديد يشعل شبكات التواصل الاجتماعي في السودان





بعد إعلان وفاة الطالب “محمد عبدالفتاح البرهان” نجل رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية متأثراً بإصابته في حادثة بتركيا، تصدر هاشتاق نشط الترند على شبكات التواصل الاجتماعي بعنوان: #كلنا_اولادك_يابرهان .

وتعاطفت جموع الشعب السوداني مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قائد معركة الكرامة، وقدمت تعازيها لفقده الجلل ومصابه في ابنه، وهو لم يبخل من قبل في مشاركة الأسر التي فقدت فلذات أكبادها شهداء الأحزان، ويتجول من ولاية لأخرى لتقديم التعازي وزيارة المصابين في المستشفيات.

وعبر المتفاعلون على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب رصد محررة “النيلين” عن حزنهم العميق بكلمات مؤثرة ” كلنا أولادك يا برهان، كلنا محمد يا برهان”، وأشادوا بصبر القائد وتفضيله للبقاء مع جنوده في الميدان على مرافقة ابنه في المستشفى بعد الحادثة لأكثر من شهر.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

رصد وتحرير – “النيلين”