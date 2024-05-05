نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي وزير التجارة والتموين المكلف





إطّلع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار اير على أداء وزارة التجارة والتموين خلال الفترة الماضية وخططها وبرامجها للمرحلة المقبلة ونتائج زيارة وزير التجارة الى جمهورية مصر العربية ولقاءاته مع وزير التجارة القطري.

ووجه سيادته لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم دكتور الفاتح عبد الله يوسف وزير التجارة والتموين المكلف، بفتح مزيد من الأسواق الخاصة بالصادرات السودانية والعمل على تنظيم عملية الصادر والوارد.

وأمن سيادته على ضرورة وضع ضوابط ومقترحات من شأنها تطوير قطاع الصادر وتذليل كافة العقبات التي تحول دون إنسياب الصادرات للحد من عمليات التهريب والحفاظ على مقدرات الدولة الاقتصادية.

من جانبه أوضح وزير التجارة والتموين المكلف في تصريح صحفي أن اللقاء ناقش أداء الوزارة وخطتها والتحديات الماثلة للقيام بدورها في تنظيم عملية الصادر والوارد.

وقدم سيادته تقريرا مفصلا للسيد نائب رئيس مجلس السيادة حول زيارته لجمهورية مصر واللقاء مع وزير التجارة القطري والتي تم من خلالها وضع بروتوكولات مشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق المباشر في عمليات التجارة الخارجية وزيادة الإيرادات لخزينة الدولة.

وفيمايلي العقبات التي تواجه عملية حصائل الصادر أبان سيادته أنه تم الإتفاق مع مصدري الشركات على توريد حصائل الصادر في مدة أقصاها شهرين .

سونا