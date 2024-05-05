سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الأحد





اعلن بنك الخرطوم نشرة أسعاره لشراء وبيع العملات الأجنبية في السودان ليوم الأحد، الموافق 5 مايو 2024م. وجاءت أسعار الدولار كما يلي.

سعر الدولار في بنك الخرطوم

التحويل

1255.00 جنيه للشراء.

1264.42 جنيه للبيع.

النقد

1255.00 جنيه للشراء.

1264.42 جنيه للبيع.

الخرطوم (كوش نيوز)