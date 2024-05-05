وزارة الصحة تستقبل شحنة أدوية مقدمة من مجموعةمستشفيات “استرا ” الطبية الهندية





وصلت اليوم السبت شحنة أدوية ومستلزمات طبية، ومحاليل للغسيل البريتوني “الكلوي” ، قادمة من مجموعة شركة مستشفيات استرا الهندية من دولة الامارات، وتم نقلها مجاناً بطيران شركة تاركو.

وكان في استقبالها بمطار بورتسودان وكيل وزارة الصحة الاتحادية المفوض د. عصمت مصطفى والسفير عبد الرؤوف عامر ممثل وزارة الخارجية.

وتمت هذه الشحنة بعد توقيع قنصلية السودان بدبي مذكرة تفاهم مع الشركة الهندية و بمبادرة كريمة من سفير السودان و القنصل العام بدبي والامارات الشمالية السفير زاهر عجب حيث بدأ ذلك بتوقيع اتفاقية بموجبها تم إصدار بطاقات علاجية للسودانيين العاملين بالامارات وتخفيض قيمة العلاج بنسبة20٪. لهم.

وقال د. عصمت مصطفى وكيل وزارة الصحة الاتحادية المفوض، في تصريحات صحفية بمطار بورتسودان اليوم، ان الشحنة من الأدوية مقدمة من شركة استرا الهندية والتي وقعت مذكرة تفاهم مع قنصلية السودان بدبي، وتقدر قيمة الأدوية المقدمة من الشركة مليون درهم بجانب إجراء عمليات قلب الأطفال مجاناً للأطفال السودانيين المقيمين في الامارات ، مشيراً إلى ان المذكرة تشمل عمليات جراحية مجانية للأطفال لمدة عام المقيمين ،كما تشمل قيام مخيمات علاجية شهرية للسودانيين ، وعيادات متجولة ،وأضاف قائلاً :قامت الشركة بإجراء 40 عملية جراحية مجانية، كما إلتزمت المجموعة بتدريب وتأهيل الأطباء والكوادر السودانية العاملين في المجموعة بالامارات،

حيث نسعي كذلك لتوسيع الشراكة وفتح فرص للدراسات العليا للأطباء والكوادر في درجتي الماجستير والدكتوراه عبر هذه الشراكة.

ونوه عصمت الي أن الشركة استجابت لنداء وزير الصحة الاتحادي الذي أطلقه للمنظمات لإعادة إعمار المستشفيات التي دمرتها الحرب ودعم النظام الصحي، شاكراً شركة استر على التبرع السخي كما شكر شركة تاركو لنقلها الشحنة مجاناً، واضاف ان قنصلية السودان بدبي وعلى راسها القنصل زاهر عبد الفاضل عجب لمجهوداته الكبيرة.

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