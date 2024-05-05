سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الأحد





أعلن بنك الخرطوم نشرة أسعاره لشراء وبيع العملات الأجنبية في السودان ليوم الأحد، الموافق 5 مايو 2024م. وجاءت الدرهم الإماراتي كما يلي.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك الخرطوم

التحويل

363.76 جنيه للشراء.

366.50 جنيه للبيع.

النقد

363.76 جنيه للشراء.

366.50 جنيه للبيع.

الخرطوم (كوش نيوز)