وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري سبل تمتين علاقات البلدين





خلال الاجتماع على هامش الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامية للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في بانجول، بحث معالي السيد/ حسين عوض علي، وزير الخارجية المكلف، مع السيد/ سامح شكري، وزير الخارجية لجمهورية مصر العربية، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وقدّم وزير الخارجية المصري التهنئة للسيد وزير الخارجية بمناسبة توليه المنصب، متمنيًا للسودان الأمن والاستقرار، وتحقيق تطلعات شعبه.

أعرب الجانبان عن حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين، كما ناقش اللقاء أيضًا أهم الموضوعات التي تناولتها القمة الحالية والقرارات الصادرة عنها.

سونا