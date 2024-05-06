إبراهيم جابر يشهد وصول معدات تأهيل محطة مياه بيت المال

شهد عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق بحري مهندس ابراهيم جابر، وصول معدات وطلمبات لصيانة وتأهيل محطة مياه بيت المال، بحضور مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية السيد محمد طاهر.

أبلغ السيد محمد طاهر سكان منطقة بيت المال وأم درمان والأحياء القديمة بأن خدمات المياه ستعود إلى المنطقة قريبًا. وتجدر الإشارة إلى أن الفريق إبراهيم جابر، أعضاء مجلس السيادة، قام بزيارة سابقة لتلك المناطق، وأعلن خلالها عن توفير معدات لتأهيل وصيانة محطة مياه بيت المال.