وزير التربية والتوجيه المكلف بسنار يصدر قرارا باستئناف العام الدراسي

القرار رقم 1 لعام 2024م، الصادر عن وزير التربية والتوجيه المكلف، الأستاذ بابكر سر الختم، الذي يتعلق بإعادة افتتاح العام الدراسي ابتداءً من الخامس عشر من مايو الحالي.

وجاء في القرار، بناءً على التشاور مع السيد والي ولاية سنار وبموافقة لجنة أمن الولاية، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم 236 لعام 2023م، المتعلق بفتح المدارس. وبعد التشاور والنقاش مع الجهات المعنية، تم استئناف العام الدراسي 2024م في جميع مراحل التعليم بالولاية، بدءًا من الخامس عشر من شهر مايو الجاري، على أن يبدأ تنفيذ القرار من تاريخ توقيعه.