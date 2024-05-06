وزير الخارجية السوداني يلتقي نظيره المغربي – صورة





السفير السيد حسين عوض علي، وزير الخارجية السوداني المكلف، التقى مع معالي السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة الغامبية، بانجولا.

قدم الوزير المغربي التهنئة لمعالي وزير الخارجية /حسين عوض علي، بمناسبة تعيينه في منصب وزير الخارجية، وأشار لتطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.