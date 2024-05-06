مشار وكباشي يبحثان قضايا الاستقرار والسلام





التقى النائب الأول لرئيس حكومة دولة جنوب السودان، د. رياك مشار، بمقر إقامته في جوبا، بعضو مجلس السيادة، نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي. خلال اللقاء، أعرب مشار عن تضامنه مع حكومة السودان والشعب السوداني في مواجهة التحديات الراهنة.

كما أطلع الفريق أول ركن كباشي على جهود تنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان، مؤكداً التزام السودان بدعم هذه الاتفاقية. من جانبه، أكد كباشي وقوف السودان إلى جانب استقرار جنوب السودان، نظراً لتأثيرها المباشر على الاستقرار في السودان والمنطقة بشكل عام. وقدم عضو مجلس السيادة شكره وتقديره لحكومة جنوب السودان على المعاملة الإنسانية الطيبة تجاه المواطنين السودانيين الذين لجؤوا إلى الجنوب بسبب الحروب. كما قدّم توضيحاً للنائب الأول لرئيس دولة جنوب السودان حول الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية في السودان.