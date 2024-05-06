حكومة جنوب كردفان ترحب باتفاق كباشي والحلو

رحّب والي جنوب كردفان، محمد إبراهيم عبد الكريم، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين عضو مجلس السيادة، نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ورئيس وقائد الحركة الشعبية شمال، الفريق عبد العزيز آدم الحلو، في مدينة جوبا. وتضمّن الاتفاق إقامة آلية لنقل المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة الحكومة والحركة الشعبية.

ووصفت الحكومة هذه الخطوة بأنها جريئة ومهمة، وتمثل اختراقًا في الملف الإنساني ومستقبل العملية السياسية. واعتبرت بداية لجهود جادة من الطرفين لتجنب الأوضاع الإنسانية الصعبة بسبب إغلاق الطرق والممرات الإنسانية في الفترة الماضية، الأمر الذي أثر سلبًا على الأوضاع الصحية والمعيشية للمواطنين في تلك المناطق.

وفي تعليقه على الاتفاق، قال الوالي: “نرحب كحكومة وشعب ومؤسسات ذات صلة بولاية جنوب كردفان بالاتفاق ونبارك هذه الخطوة والخطوات اللاحقة. ونؤكد تعاوننا التام مع جميع الشركاء في العمل الإنساني وسنعمل بكل جدية على تنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع، بهدف إيجاد حلول عاجلة لتخفيف معاناة مواطنينا في مناطق سيطرة الحكومة والحركة الشعبية”.