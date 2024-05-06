وزير الداخلية المكلف يشيد بجهود القوات المسلحة في دحر المليشيا المتمردة

أشاد اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف بالدور الوطني الكبير للقوات المسلحة وحرصها علي صون البلاد ودحرها للعملاء والخونة من المليشيا المتمردة ، مؤكداً أن القوات المسلحة السودانية مؤسسة عريقة ذات خبرات تراكمية مشهود لها بالشجاعة والبسالة.

جاء ذلك لدى زيارته التفقدية لسلاح المدفعية بعطبرة بحضور اللواء ركن محمد الأمين حسن عبدالوهاب قائد سلاح المدفعية وبتشريف الدكتور محمد البدوي عبدالماجد والي ولاية نهر النيل والفريق شرطة أمير عبدالمنعم مشرف القطاع الشمالي واللواء شرطة (حقوقي) سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهر النيل. وجدد وزير الداخلية حرص واهتمام وزارته على دعم المجهود الحربي من خلال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لجرحى ومصابي معركة الكرامة من القوات النظامية والمستنفرين عبر مستشفيات الشرطة والقوات المسلحة بالولايات.