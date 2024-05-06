الطيران المدني: ترتيبات لإكمال مطار “كنانة” المدني بولاية النيل الأبيض





التقي عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض بمكتبه بأمانة الحكومة بربك اليوم وفد هيئة الطيران المدني وشركة مطارات السودان ، بحضور أعضاء لجنة الامن بالولاية ، حيث بحث اللقاء الترتيبات الخاصة بتكملة ملحقات المطار المدني الملحق بقاعدة كنانة الجوية لنقل البضائع والركاب

واكد والي النيل الابيض خلال اللقاء اهتمام حكومته بدعم المطار المدني وتقديم كافة التسهيلات التي تسهم في قيام المطار المدني ، وقال ان المطار بقاعدة كنانة الجوية يمتلك بنيات تحتية كبيرة تمكنه من استقبال الطائرات المدنية العالمية من كافة ارجاء العالم .

وبشر الوالي المستثمرين ورجال الاعمال بقرب قيام مطار مدني بالنيل الابيض لدفع عجلة الصادر

من حانبه اكد المهندس نصر الدين اسماعيل حسابو مساعد المدير العام لشركة الطيران المدني ان هيئة الطيران المدني تخطط للاستفادة من الموقع الجغرافي لقاعدة كنانة الجوية للربط بين ولايات البلاد ونقل الركاب والبضائع .

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