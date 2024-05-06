مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك: كباشي أطلع الرئيس سلفا كير ميارديت على استعداد الحكومة لتوقيع وثيقة إيصال المساعدات الإنسانية

قال مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك بأن عضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين كباشي أطلع الرئيس سلفا كير ميارديت على استعداد الحكومة لتوقيع وثيقة إيصال المساعدات الإنسانية مع “الحركة الشعبية” قطاع الشمال.