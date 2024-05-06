سياسية

مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك: كباشي أطلع الرئيس سلفا كير ميارديت على استعداد الحكومة لتوقيع وثيقة إيصال المساعدات الإنسانية

2024/05/06
توت قلواك

قال مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك بأن عضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين كباشي أطلع الرئيس سلفا كير ميارديت على استعداد الحكومة لتوقيع وثيقة إيصال المساعدات الإنسانية مع “الحركة الشعبية” قطاع الشمال.
– الرئيس سلفاكير وجّه بضرورة استعجال توقيع الوثيقة لتسهيل وصول الإغاثة للمواطنين في مناطق سيطرة الحكومة وفي مناطق سيطرة الحركة.
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الشرق للأخبار

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