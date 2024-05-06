والي الخرطوم يتفقدعددا من جرحى قوات الشرطةالمشاركين في معركة الكرامة





تفقد والى الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزةاليوم يرافقه الفريق شرطه دكتور إبراهيم أحمد شمين مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم مصابي معركة الكرامة من ضباط وجنود الشرطة بالولاية وذلك بمستشفيات النو والمستشفى العسكري وتفقد عددا من الحالات ووقف على أحوالهم.

وتأتي هذه الزيارة تقديراً وعرفنا لما بذلوه مع زملائهم الضباط وضباط الصف والجنود في معركة الكرامة لحماية عزة وكرامة البلاد.

وترحم الوالي على الشهداء متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والعودة للمفقودين مؤكدا إن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ظلت تقدم الغالي والنفيس من أجل كرامة الوطن.

وأشاد الفريق شمين بالعناية التي وجدتها قوات الشرطة بكل مستشفيات الولاية خلال الفترة السابقة متمنيا الشفاء العاجل لكل مصابي معركة الكرامة.

سونا