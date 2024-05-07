وزير الداخلية المكلف يتفقد جرحى ومصابي معركة الكرامة بمستشفيات الشرطة والسلاح الطبي بدنقلا

أشاد اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف بتضحيات وبسالة منسوبي الأجهزة الأمنية والمستنفرين في دحر المليشيا المتمردة ، مؤكداً أن تلك التضحيات أتت بروح وطنية أكدت عزيمة هؤلاء الأبطال في تقديم أرواحهم عزيزة لصون كرامة الوطن والمحافظة على ممتلكات المواطنين. جاء ذلك لدى تفقده جرحى ومصابي معركة الكرامة بمستشفى السلاح الطبي والشرطة بدنقلا بحضور اللواء شرطة د. عامر صادق محمود مدير مستشفى الشرطة وأعضاء لجنة علاج مصابي معركة الكرامة ، مؤكدا أن وزارة الداخلية لن تألو جهداً في تقديم الدعم اللازم للجرحى والمصابين من الأدوية والمستلزمات الطبية التي تسهم في علاج الجرحى والمصابين ، مبيناً أن الدولة في اعلى مستوياتها تعمل على توفير العلاج اللازم داخلياً وخارجياً.