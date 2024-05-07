سياسية
وزير الداخلية المكلف يتفقد جرحى ومصابي معركة الكرامة بمستشفيات الشرطة والسلاح الطبي بدنقلا
أشاد اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف بتضحيات وبسالة منسوبي الأجهزة الأمنية والمستنفرين في دحر المليشيا المتمردة ، مؤكداً أن تلك التضحيات أتت بروح وطنية أكدت عزيمة هؤلاء الأبطال في تقديم أرواحهم عزيزة لصون كرامة الوطن والمحافظة على ممتلكات المواطنين. جاء ذلك لدى تفقده جرحى ومصابي معركة الكرامة بمستشفى السلاح الطبي والشرطة بدنقلا بحضور اللواء شرطة د. عامر صادق محمود مدير مستشفى الشرطة وأعضاء لجنة علاج مصابي معركة الكرامة ، مؤكدا أن وزارة الداخلية لن تألو جهداً في تقديم الدعم اللازم للجرحى والمصابين من الأدوية والمستلزمات الطبية التي تسهم في علاج الجرحى والمصابين ، مبيناً أن الدولة في اعلى مستوياتها تعمل على توفير العلاج اللازم داخلياً وخارجياً.
وعلى ذات الصعيد وقف وزير الداخلية المكلف على إنجازات قوات الجمارك بضبطها للعديد من الإنجازات خاصة الأسلحة والأدوية ومستحضرات التجميل ، مبيناً أن جهود قوات مكافحة التهريب أثمرت عن كل تلك الإنجازات التي تأتي للمحافظة على اقتصاد البلاد ، مشيراً إلى أهمية توفير المتطلبات الفنية واللوجستية التي تدعم خطط وبرامج المكافحة ، إضافة للأجهزة الخاصة بتطوير وترقية عمل الميناء الجاف.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن المخلصين الجمركيين بالميناء الجاف قاموا بتكريم وزير الداخلية المكلف.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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